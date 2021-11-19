Две трети россиян пожаловались на трудное материальное положение

На финансовые сложности жалуются две трети (70 процентов) россиян, чаще всего так отвечают на вопрос люди в возрасте 51-65 лет и жители сел. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра исследований гражданского общества и коммерческого сектора НИУ ВШЭ, пишет РБК.

За последний год ситуация немного ухудшилась — в 2020-м о трудном материальном положении говорили 66 процентов участников исследования. В последнем опросе о возможности легко или очень легко удовлетворять основные потребности с помощью месячного дохода семьи рассказали 29 процентов.

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Вместе с тем доля граждан, которые надеются на улучшение личной ситуации, выросла с десяти процентов год назад до 24 процентов. Почти столько же надеялись на перемены к лучшему в допандемийном 2019 году. Ухудшения ситуации ожидает 21 процент респондентов, а 44 процента уверены, в их жизни в плане материальной обеспеченности ничего не изменится.

Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предположил, что оптимизм связан с адаптацией к условиям пандемии, дефицитом кадров и оттоком мигрантов, что дало возможности для трудоустройства.

Ранее почти такие же цифры получили в совместном исследовании «СберНПФ» и Rambler&Co — более двух третей россиян (69 процентов) оказались недовольны своим доходом. Не имеют претензий к своему доходу только 16 процентов.

В начале ноября Минэкономразвития объявило о планах пересмотреть данные о доходах, расходах и сбережениях населения за 2018–2020 годы, чтобы уточнить источники информации.