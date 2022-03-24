Сложности с поставками сахара в магазины объяснили

В торгово-промышленной палате усомнились в картельном сговоре магазинов вокруг сахара

«Пятерочка» и «Магнит» вряд ли специально придерживали сахар на складах, чтобы создать ажиотажный спрос, предположил в разговоре с «Лентой.ру» председатель совета Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Он объяснил нехватку продукта в магазине активностью покупателей и сложностями с дополнительными поставками в течение дня.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила антимонопольное дело в отношении торговых сетей «Пятерочка» и «Магнит» после проверки на рынке сахара. «Воронежское УФАС выявило в действиях ретейлеров признаки картельного сговора с целью поддержания цен на сахар», — говорится в сообщении.

«То, что магазины сознательно что-то придерживали, — это нонсенс. Тут проблема, скорее всего, в логистике. Во всех крупных сетевых магазинах поставки всегда осуществляются в назначенные сроки, но проблема в том, что в первые же часы торговли с полок сметалось все. А обеспечить поставку в течение дня в непредусмотренные для этого сроки, не имея дополнительных транспортных средств, конечно, сложно. Скорее всего, тут именно нарушение логистических цепочек. А то, что на складах были запасы, — это нормально, в распределительных центрах всегда находится большое количество товара», — считает Борисов.

Ранее 17 марта сообщалось, что ФАС по поручению вице-премьера Андрея Белоусова начала проверять цепочку поставок сахара в магазины. На необоснованное повышение цен и создание искусственного дефицита служба пообещала реагировать вплоть до оборотных штрафов и передачи материалов в Генпрокуратуру.