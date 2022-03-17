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Экономика

За «искусственный дефицит» сахара в России пообещали штрафы

ФАС начала проверку цепочки поставок сахара в магазины

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению вице-премьера Андрея Белоусова начала проверять цепочку поставок сахара в магазины, сообщается на сайте ведомства.

Проверка касается производителей, торговых сетей и посредников. «ФАС России указывает на недопустимость необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита», — говорится в сообщении ведомства. На это служба обещает реагировать «вплоть до оборотных штрафов» и при необходимости передавать материалы в прокуратуру.

Само отсутствие сахара на полках магазинов «в ряде регионов» ФАС связывает с ажиотажным спросом: он, по оценкам службы, поддерживается «недобросовестными организациями».

16 марта президент России Владимир Путин поручил ФАС и членам правительства контролировать ситуацию с ценами на рынке внутри страны. Он призвал решать «объективные проблемы, которые ведут к ценовым всплескам». При том глава государства считает, что в новых реалиях экономике России потребуются структурные изменения, которые приведут к росту безработицы и инфляции.

Платон Щукин
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