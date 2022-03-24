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Обильные летние осадки ускорили таяние вечной мерзлоты

Ученые Нидерландов выявили ускоренное таяние вечной мерзлоты из-за летних осадков

Фото: Rene Traut / imago-images.de / Globallookpress.com

Ученые Вагенингенского университета (Нидерланды) выявили, что экстремальные летние осадки, которые стали чаще выпадать из-за глобального потепления, усилили таяние вечной мерзлоты. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

Исследователи провели эксперимент по орошению в тундре на северо-востоке Сибири, чтобы изучить влияние обильных летних осадков на вечную мерзлоту. Для этого были выбраны 20 участков, где установили разбрызгиватели, имитирующие дополнительное количество осадков, выпадающих во время чрезвычайно влажного лета. В течение нескольких лет ученые проводили мониторинг протаивания вечной мерзлоты и других характеристик почвы и растительности.

В среднем на орошаемых участках вечная мерзлота оттаивала на 35 процентов быстрее, в результате чего большее количество почвы подвергалось разложению почвенного углерода в парниковый газ. Этот эффект был долговременным: даже через два года после эксперимента вечная мерзлота под орошаемыми участками оттаивала быстрее.

По словам ученых, влияние экстремальных осадков может привести к недооценке будущих выбросов парниковых газов, вызванных таянием вечной мерзлоты. Таким образом, увеличение глобальных температур на 1,5-2 градусы выше доиндустриальных может оказаться излишне оптимистическим сценарием.

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Александр Еникеев
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