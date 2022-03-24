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Европейские страны захотели заблокировать грузовые перевозки в Россию

Польша и страны Прибалтики призвали ЕС заблокировать грузовые перевозки в Россию

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министры Литвы, Эстонии, Латвии, а также премьер Польши хотят, чтобы все страны Евросоюза (ЕС) заблокировали автомобильные и морские грузовые перевозки в Россию и Белоруссию, следует из письма, подписанного главами кабминов. Копия документа доступна, в частности, на сайте правительства Литвы.

В обращении четырех стран сказано, что «настал момент принять более жесткие меры». Желание помешать перевозкам страны Прибалтики и Варшава объясняют тем, что «тысячи российских и белорусских грузовиков доставляют в Россию товары и ресурсы», используемые при ведении военной операции на Украине.

«Мы призываем предпринять необходимые шаги для введения запрета на автомобильные перевозки грузов из России и Белоруссии и в эти страны. Дополнительно мы предлагаем также ввести запрет на вход российских и белорусских судов в порты ЕС», — говорится в письме.

О том, что Запад может принять новые санкции против России в случае необходимости, ранее предупредил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он заявил, что страны G7 отреагировали на начало спецоперации России на Украине «жесткими, согласованными и целенаправленными санкциями». По словам канцлера, страны «семерки» будут постоянно проводить ревизию этих санкций на предмет их эффективности.

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Платон Щукин
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