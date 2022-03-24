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Шольц предупредил Россию о возможности новых санкций

Канцлер ФРГ Шольц не исключил новых санкций против России в случае необходимости

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Запад может принять новые санкции против России в случае необходимости, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

Ранее Минфин США ввел новые санкции против десятков оборонных предприятий России и 328 депутатов Госдумы. Так, предприятиям будет отказано в предоставлении западных технологий и финансовых ресурсов.

23 марта канлцер Германии призвал Запад учитывать обратный эффект санкций против России. Он отметил, что по этой причине ФРГ придерживается своей неизменной позиции и выступает против запрета на импорт российского газа в Европу.

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Алина Гончарова
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