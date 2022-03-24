В Польше возрос интерес граждан к обучению стрельбе

«Речь Посполита»: интерес польских граждан к обучению стрельбе резко возрос за месяц

Интерес граждан Польши к обучению стрельбе резко возрос за последний месяц. Об этом сообщает местная газета «Речь Посполита», передает ТАСС.

По информации издания, на данный момент в республике существует около 450 мест, где можно научиться пользоваться оружием. В основном они относятся к полиции, службе лесной охраны и охотничьим обществам. При этом около 160 указанных мест являются частными стрелковыми клубами или тирами.

«В феврале у нас максимально бывало несколько десятков человек в день, а сейчас в среднем мы обслуживаем по 300 клиентов ежедневно», — рассказал глава стрелкового общества Braterstwo. Председатель стрелкового общества Gentleman Gun Club в Варшаве заявил, что учеников по стрельбе стало в 5,5 раза больше, чем в конце 2021-го.

Согласно законам Польши, граждане могут владеть огнестрельным оружием и учиться стрелять для охоты, спорта и в целях самообороны.

Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что официальная Варшава не исключает возможности высылки российского посла из страны. Дипломат допустил, что такое решение будет принято в будущем.