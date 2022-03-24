В Польше допустили высылку российского посла

Замглавы МИД Польши Пшидач допустил высылку российского посла в Варшаве Андреева

Польское правительство не исключает возможности высылки российского посла из страны, но пока такого решения нет. Об этом рассказал замглавы Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

При этом дипломат допустил, что такое решение будет принято в будущем. «На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем», — заявил Пшидач.

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что министерство финансов Польши в нарушение Венской конвенции заморозило счета российского посольства в Варшаве. Он также сообщил, что счета российской дипмиссии в Варшаве были заморожены сроком на полгода.

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Их подозревают в шпионаже.

