Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Польше допустили высылку российского посла

Замглавы МИД Польши Пшидач допустил высылку российского посла в Варшаве Андреева

Фото: Wikipedia

Польское правительство не исключает возможности высылки российского посла из страны, но пока такого решения нет. Об этом рассказал замглавы Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.

При этом дипломат допустил, что такое решение будет принято в будущем. «На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем», — заявил Пшидач.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
«Не хочется говорить по-русски» Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
«Не хочется говорить по-русски»Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
7 марта

Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что министерство финансов Польши в нарушение Венской конвенции заморозило счета российского посольства в Варшаве. Он также сообщил, что счета российской дипмиссии в Варшаве были заморожены сроком на полгода.

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Их подозревают в шпионаже.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Президент Сербии Вучич пожаловался на перевод расчетов за газ в рубли
Пранкеры Вован и Лексус выложили полную версию разговора с Беном Уоллесом
Раскрыты подробности запуска ракеты Северной Кореей
Предсказан срок открытия Китая для российских туристов
Стало известно о возможном тюремном сроке для бойца UFC Масвидаля
Минобороны покажет новые документы о биолабораториях США на Украине
В России госпитализировали 4540 пациентов с коронавирусом
Пакистан представил новую гаубицу на параде
Диетологи назвали опасные продукты для страдающих от высокого кровяного давления
Индия разрешила России вкладывать деньги в ее компании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.