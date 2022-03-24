В Польше допустили высылку российского посла
Польское правительство не исключает возможности высылки российского посла из страны, но пока такого решения нет. Об этом рассказал замглавы Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF.
При этом дипломат допустил, что такое решение будет принято в будущем. «На данном этапе такого решения нет. Не исключено, что оно будет принято в будущем», — заявил Пшидач.
Ранее посол России в Польше Сергей Андреев рассказал, что министерство финансов Польши в нарушение Венской конвенции заморозило счета российского посольства в Варшаве. Он также сообщил, что счета российской дипмиссии в Варшаве были заморожены сроком на полгода.
Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.
Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Их подозревают в шпионаже.