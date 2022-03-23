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Стало известно о высылке российских дипломатов из Польши

Посол России в Варшаве Андреев заявил о высылке 45 российских дипломатов из Польши

Фото: Wikipedia

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 российских дипломатов из страны. Об этом сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев, передает ТАСС.

Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву. Его самого в списке не обнаружилось. По информации Андреева, российские дипломаты должны покинуть Польшу в течении пяти дней. Посол назвал такое решение Варшавы безосновательным.

Ранее власти Польши решили выслать из страны 45 российских дипломатов. Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу, их подозревают в шпионаже.

Николай Чигасов
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