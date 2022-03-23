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Польша заморозила счета российского посольства в Варшаве

Польша в нарушение Венской конвенции заморозила счета российского посольства в Варшаве

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Министерство финансов Польши в нарушение Венской конвенции заморозила счета российского посольства в Варшаве. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

«Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции. С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», — рассказал дипломат.

Ранее Андреев заявил, что высылка российских дипломатов из Варшавы приведет к фактическому обнулению ее дипломатических отношений с Москвой. «Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров"», — подчеркнул он.

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось. Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Их подозревают в шпионаже.

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Анжелика Бережная
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