Польша заморозила счета российского посольства в Варшаве

Польша в нарушение Венской конвенции заморозила счета российского посольства в Варшаве

Министерство финансов Польши в нарушение Венской конвенции заморозила счета российского посольства в Варшаве. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, передает ТАСС.

«Они заморозили наши счета в прямое нарушение Венской конвенции. С конца февраля нам сначала пришло уведомление из банка, выяснилось, что Министерство финансов Польши дало указание. Потом пришло от прокурора, что на полгода заморожены наши счета», — рассказал дипломат.

Ранее Андреев заявил, что высылка российских дипломатов из Варшавы приведет к фактическому обнулению ее дипломатических отношений с Москвой. «Мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров"», — подчеркнул он.

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось. Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению официальной Варшавы, не соответствует их дипломатическому статусу. Их подозревают в шпионаже.