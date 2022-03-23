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Россия заявила об обнулении отношений с Польшей после высылки дипломатов

Посол России Андреев заявил об обнулении отношений с Польшей после высылки дирломатов
Здание посольства РФ в Варшаве

Здание посольства РФ в Варшаве. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Высылка российских дипломатов из Варшавы приведет к фактическому обнулению ее дипломатических отношений с Москвой. Об этом заявил посол России в Польше Сергей Андреев, цитату приводит РИА Новости.

«Если не к формальному разрыву дипотношений, то к их фактическому обнулению, а мы к этому уверенно движемся благодаря усилиям наших польских "партнеров"», — подчеркнул он.

Ранее Андреев пообещал, что Россия примет ответные меры на высылку дипломатов.

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Виктория Кондратьева
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