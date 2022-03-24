Минобороны оценило угрозу для Европы от биолабораторий на Украине

В Минобороны рассказали об угрозах для Европы из-за биолабораторий на Украине

Патогенные материалы, находившиеся в американских биолабораториях на Украине, могли быть в любой момент разосланы по Европе. Об этом журналистам рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он добавил, что в случае реализации такого сценария, угроза могла бы быть сопоставима с пандемией коронавируса.

«Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки», — заявил Кириллов.

Ранее в Минобороны рассказали о местах дислокации американских лабораторий на Украине. Всего в ведомстве насчитали 30 лабораторий, расположенных возле 14 населенных пунктов. Восемь подобных объектов располагались в Киеве, пять – в Одессе, три — во Львове и по два — в Харькове и Херсоне.

