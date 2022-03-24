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Минобороны назвало приоритет США в работе украинских лабораторий

МО РФ: приоритетом США в работе украинских лабораторий является возбудитель сибирской язвы

Фото: David Moiк / Reuters

Приоритетом США в работе украинских лабораторий является мощный возбудитель сибирской язвы. Его журналистам назвал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По его словам, анализ документов показал, что за рубеж были вывезены как образцы тканей и сыворотки человеческой крови, так и опасные патогены, а также их переносчики. Так, например, в центр имени Лугара в Грузии направили свыше 10 тысяч проб. «Одним из приоритетов американских заказчиков является возбудитель сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде», — подчеркнул Кириллов.

Он добавил, что вывоз патогенов с Украины за рубеж создавал риски утечек «чувствительной генетической информации» и угрозы биологической безопасности для всех регионов, куда передавали образцы.

Ранее в Минобороны заявили, что патогенные материалы, которые находились в американских биолабораториях на Украине, могли быть в любой момент разосланы по Европе. В случае реализации такого сценария, угроза могла бы быть сопоставима с пандемией COVID-19, уточнили в ведомстве.

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Сергей Истомин
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