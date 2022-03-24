Пушилин оценил идею Зеленского о референдуме

Глава ДНР счел невозможным проведение всеукраинского референдума о судьбе Донбасса

Проведение всеукраинского референдума о судьбе Крыма и Донбасса, на котором настаивает президент страны Владимир Зеленский, в условиях боевых действий невозможно. Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, реализовать идею украинского лидера невозможно даже технически, так как режим военного положения, объявленный в стране, прямо запрещает проведение любых избирательных мероприятий. Позицию Зеленского на этот счет глава республики оценил как несостоятельную.

«Зеленский расписался в собственной несостоятельности и слабости как гарант Конституции Украины, которую собирается нарушить», — сказал Пушилин. Он заключил, что все заявления украинской стороны на этот счет направлены на затягивание переговоров.

22 марта Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум о статусе Крыма и Донбасса после того, как стороны сумеют договориться о гарантиях безопасности и выводе войск. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР де-факто уже являются независимыми государствами.

