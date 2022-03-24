Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Пушилин оценил идею Зеленского о референдуме

Глава ДНР счел невозможным проведение всеукраинского референдума о судьбе Донбасса

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Проведение всеукраинского референдума о судьбе Крыма и Донбасса, на котором настаивает президент страны Владимир Зеленский, в условиях боевых действий невозможно. Об этом в разговоре с ТАСС заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, реализовать идею украинского лидера невозможно даже технически, так как режим военного положения, объявленный в стране, прямо запрещает проведение любых избирательных мероприятий. Позицию Зеленского на этот счет глава республики оценил как несостоятельную.

«Зеленский расписался в собственной несостоятельности и слабости как гарант Конституции Украины, которую собирается нарушить», — сказал Пушилин. Он заключил, что все заявления украинской стороны на этот счет направлены на затягивание переговоров.

22 марта Владимир Зеленский предложил провести всеукраинский референдум о статусе Крыма и Донбасса после того, как стороны сумеют договориться о гарантиях безопасности и выводе войск. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР де-факто уже являются независимыми государствами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
Нарышкин порассуждал о «чудо-богатырях» и «тоталитарно-либеральных режимах»
В работе Telegram произошел сбой
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.