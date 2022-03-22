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Зеленский заявил о необходимости решать вопрос Крыма и Донбасса

Глава Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать с президентом Путиным Крым и Донбасс
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Крым и Донбасс — это тяжелая история для всех, и этот вопрос необходимо решать после получения Украиной гарантий безопасности. При этом он заявил о готовности обсуждать с президентом России Владимиром Путиным эти территории, пишет РИА Новости.

По мнению главы государства, гарантии безопасности являются первоочередной темой для компромиссов между Россией и Украиной.

Я считаю, что это очень тяжелая история для всех — и Крым, и Донбасс. И чтобы там найти какой-то выход, нужно сделать этот первый шаг, про который я сказал — гарантии безопасности, завершение войны. При этом договориться, что мы решаем вопросы временно оккупированных территорий, но после этого

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

По словам Зеленского, Украине необходимо «успокоиться» с вопросом вступления в НАТО, куда страну брать не готовы.

Есть страны-члены НАТО, которые хотят быть гарантами нашей безопасности, которые не могут нам гарантировать 100-процентное членство в альянсе, но готовы делать все то, что должен был делать альянс, если бы мы были членами альянса

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

Как считает Зеленский, это является нормальным компромиссом для всех: для Запада который не знает, что делать с Украиной в вопросе с НАТО, для Украины, которая хочет гарантий безопасности, и для России, которая не хочет распространения НАТО.

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Необходимость признания Украиной ДНР и ЛНР

Ранее в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) являются независимыми и суверенными государствами, Украине и властям других стран необходимо это признать.

Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, Крым де-факто и де-юре является российским регионом. Также он отметил, что российская позиция по этим вопросам известна и неоднократно доводилась до властей Украины и других государств.

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10 марта

Переговоры России и Украины

Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский рассказал, что нейтральный статус Украины, а также ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили свои позиции на переговорах.

Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции

Владимир Мединскийглава российской делегации, помощник президента

При этом, по словам Мединского, в позициях соглашений существуют нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины, которые она получит в случае отказа от вступления в альянс.

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Также Мединский рассказал, что российско-украинские переговоры по вопросу демилитаризации Украины находятся «где-то на полпути». Он отметил, что позиции сторон максимально близки в вопросе внеблокового статуса Киева и невступления Украины в НАТО. При этом глава российской делегации отметил, что не уполномочен раскрывать деталей переговоров или цифр из договоренностей Москвы и Киева.

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Марина Совина
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