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Мединский заявил о сближении позиций России и Украины на переговорах

Мединский заявил о максимальном сближении России и Украины по вопросу невступления в НАТО

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Нейтральный статус Украины, а также ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев максимально сблизили свои позиции на переговорах. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Тема нейтрального статуса и невступления Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов переговоров, это тот пункт, по которому стороны максимально сблизили свои позиции», — объяснил он.

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Однако, по его словам, в позициях соглашений есть нюансы, связанные с гарантиями безопасности Украины, которые она получит в случае отказа от вступления в альянс.

Ранее Мединский заявил, что российско-украинские переговоры идут тяжело и медленно, однако Москва искренне стремится как можно скорее прийти на них к миру.

28 февраля страны провели первый этап переговоров. Второй раунд состоялся 3 марта, а третий завершился вечером 7 марта и продлился почти три часа. 14 марта, прошел четвертый раунд переговоров Москвы и Киева.

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Никита Абрамов
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