Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль заявил о необходимости признания Украиной ДНР и ЛНР

Пресс-секретарь Песков заявил, что Украине необходимо признать независимость ДНР и ЛНР

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) являются независимыми и суверенными государствами, Украине и властям других стран необходимо это признать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — сказал представитель Кремля в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к компромиссным решениям по статусу Крыма и Донбасса.

Также Песков отметил, что Крым де-факто и де-юре является российским регионом. Кроме того, он подчеркнул, что позиция России по этим вопросам известна и неоднократно доводилась до властей Украины и других государств.

Материалы по теме:
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине. Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
Минобороны России впервые раскрыло потери в ходе операции на Украине.Погибли 498 военнослужащих, ранены 1597
2 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее Владимир Зеленский согласился вести диалог с Россией по признанию Крыма, ДНР и ЛНР. Он отметил, что готов искать компромиссы в данных вопросах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил сложность с объявлением числа погибших на Украине
Евросоюз ввел санкции против 14 крупных российских бизнесменов и их семей
Discovery приостановит вещание кабельных каналов в России
РЖД предоставят дополнительные места в идущих с юга России поездах
Названы причины отказа россиян от покупки жилья
Австрия заявила о предотвращении мировой войны из-за действий НАТО и США
В России временно отменят налог на проценты с вкладов граждан
Европе пришлось использовать остатки газа предыдущих лет
RT пожаловался на ограничения со стороны Telegram
Школьник рассказал о спасении подброшенного к дому в Москве младенца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.