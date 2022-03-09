Кремль заявил о необходимости признания Украиной ДНР и ЛНР

Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) являются независимыми и суверенными государствами, Украине и властям других стран необходимо это признать. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Что касается Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики — это суверенные независимые государства, они признаны Российской Федерацией. Это тоже нужно и де-факто, и де-юре признавать», — сказал представитель Кремля в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к компромиссным решениям по статусу Крыма и Донбасса.

Также Песков отметил, что Крым де-факто и де-юре является российским регионом. Кроме того, он подчеркнул, что позиция России по этим вопросам известна и неоднократно доводилась до властей Украины и других государств.

Ранее Владимир Зеленский согласился вести диалог с Россией по признанию Крыма, ДНР и ЛНР. Он отметил, что готов искать компромиссы в данных вопросах.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.