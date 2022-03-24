Раскрыты подробности запуска ракеты Северной Кореей

Минобороны Японии заявило, что запущенная КНДР ракета пролетела около 1,1 тысячи км

Северная Корея провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Подробности запуска КНДР раскрыло Минобороны Японии, передает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, ракета пролетела около 1,1 тысячи километров и находилась в полете приблизительно 70 минут. Отмечается, что максимальная высота полета ракеты достигла шести тысяч километров.

В Токио также уточнили, что северокорейская ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 170 километрах к западу от побережья префектуры Аомори. Находящиеся в окрестностях корабли призвали не приближаться к обломкам в случае их обнаружения и немедленно связаться с властями.

Ранее береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда».