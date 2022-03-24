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Раскрыты подробности запуска ракеты Северной Кореей

Минобороны Японии заявило, что запущенная КНДР ракета пролетела около 1,1 тысячи км

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа. Подробности запуска КНДР раскрыло Минобороны Японии, передает ТАСС.

По информации оборонного ведомства, ракета пролетела около 1,1 тысячи километров и находилась в полете приблизительно 70 минут. Отмечается, что максимальная высота полета ракеты достигла шести тысяч километров.

В Токио также уточнили, что северокорейская ракета упала в исключительной экономической зоне Японии в 170 километрах к западу от побережья префектуры Аомори. Находящиеся в окрестностях корабли призвали не приближаться к обломкам в случае их обнаружения и немедленно связаться с властями.

Ранее береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда».

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Виктория Кондратьева
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