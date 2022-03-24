Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Береговая охрана Японии заявила о пуске КНДР неопознанного снаряда в Японское море

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана Японии, передает ТАСС.

Отмечается, что ведомство предупредило о возможной опасности рыболовные суда, находящиеся поблизости. В береговой охране также призвали суда не приближаться обломкам ракеты в случае их обнаружения.

По информации агентства РИА Новости, эксперты министерства обороны Японии полагают, что ракета упала вне исключительной экономической зоны страны. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда».

20 марта сообщалось, что КНДР осуществила четыре предполагаемых выстрела из реактивных систем залпового огня в стороны Желтого моря. В связи с произошедшим Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провел экстренное заседание.