Северная Корея произвела четыре выстрела в сторону Желтого моря

Yonhap: КНДР произвела четыре предполагаемых выстрела из реактивных систем залпового огня

КНДР осуществила четыре предполагаемых выстрела из реактивных систем залпового огня в стороны Желтого моря. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, с 7:20 по местному времени в течение часа Северная Корея выпустила четыре снаряда с территории провинции Пхенан-Намдо. Снаряды упали в воды Желтого моря. В связи с произошедшим Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи провел экстренное заседание. В настоящее время южнокорейская армия сохраняет готовность и следит за действиями КНДР.

5 марта КНДР осуществила пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года.