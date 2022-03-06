Северная Корея подтвердила пуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила, что провела в субботу, 5 марта, пуск баллистической ракеты в рамках очередного испытания систем разведывательного спутника. Об этом в воскресенье, 6 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Согласно его информации, очередной пуск проводился в рамках разработки спутника Государственным управлением КНДР по освоению космоса и Академией национальной обороны. В результате была подтверждена «надежность системы приема и передачи спутниковых данных и командования управлением, различных систем наземного контроля и диспетчерских систем управления полетами».

В субботу, 5 марта, Северная Корея осуществила пуск как минимум одного неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Это уже девятый инцидент с начала 2022 года. В январе КНДР произвела семь ракетных пусков. Кроме того, 27 февраля Северная Корея провела пуск в рамках разработки разведывательного спутника.

По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о желании лидера страны Ким Чен Ына показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние. Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда выразил мнение, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают».