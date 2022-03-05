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Северная Корея осуществила очередной пуск неопознанного снаряда

Yonhap: КНДР запустила как минимум один неопознанный снаряд в направлении Японского моря

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея осуществила пуск как минимум одного неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

Подробностей произошедшего не приводится.

Это уже девятый инцидент с начала 2022 года. В январе КНДР произвела семь ракетных пусков. Кроме того, 27 февраля Северная Корея провела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о желании лидера страны Ким Чен Ына показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние. Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда выразил мнение, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают».

Ксения Назарова
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