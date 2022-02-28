Северная Корея объяснила пуск неизвестного снаряда, осуществленный в воскресенье, 27 февраля. В КНДР заявили, что речь идет о пуске в рамках исследований по разработке разведывательного спутника. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Национальная администрация развития аэрокосмических технологий КНДР (NADA) совместно с Академией оборонных наук провела в воскресенье важное испытание в рамках разработки разведывательного спутника», — приводит агентство выдержку из сообщения северокорейского ЦТАК.

Согласно заявлению северокорейского агентства, испытание позволило проверить «характеристики и рабочую точность фотооборудования высокого разрешения, системы передачи данных».

Ранее министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Северная Корея могла произвести пуск баллистической ракеты. Снаряд пролетел около 300 километров и упал в Японское море. По данным японского ведомства, максимальная высота полета могла составить 600 километров. В связи с произведенным запуском Токио выразил Пхеньяну протест по дипломатическим каналам.

Это уже восьмой инцидент с начала 2022 года. В январе КНДР произвела семь ракетных пусков. По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о желании лидера страны Ким Чен Ына показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние. Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда выразил мнение, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают».