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Япония выразила протест Северной Корее из-за пуска ракеты

Токио выразил Пхеньяну протест по дипканалам в связи с запуском баллистической ракеты

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея могла произвести пуск баллистической ракеты. Об этом заявил министр обороны Японии Нобуо Киси, передает ТАСС.

Снаряд пролетел около 300 километров и упал в Японское море. По данным японского ведомства, максимальная высота полета могла составить 600 километров. Уточняется, что анализ произошедшего продолжается.

В связи с произведенным запуском Токио выразил Пхеньяну протест по дипломатическим каналам.

Это уже восьмой инцидент с начала 2022 года. В январе КНДР произвела семь ракетных пусков. По мнению военных аналитиков, это свидетельствует о желании лидера страны Ким Чен Ына показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние. Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда выразил мнение, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают».

Ксения Назарова
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