Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

КНДР показала запуск ракеты из космоса

CNN: аналитики увидели послание Ким Чен Ына в ракетных пусках КНДР

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии, которые были сделаны из космоса во время ракетного запуска 30 января. Об этом сообщает BBC News.

На двух снимках показаны моменты запуска. Также опубликованы две фотографии, сделанные во время полета с камеры, установленной на боеголовке ракеты. На них видна часть Корейского полуострова и прилегающие районы.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы. Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
Дружба с Трампом, широкие штаны и атомные бомбы.Чем запомнились 10 лет правления северокорейского лидера Ким Чен Ына?
17 декабря

Отмечается, что военные аналитики увидели в ракетных пусках КНДР послание, сообщает CNN. По мнению специалистов, семь пусков ракет, осуществленных за первые четыре недели 2022 года, свидетельствуют о том, что лидер страны Ким Чен Ын стремится показать мировому сообществу, что Пхеньян остается игроком в борьбе за власть и влияние. Журналист и автор книги «Ким Чен Ын и бомба» Анкит Панда считает, что сообщение КНДР гласит: «У нас есть новые ракеты, и вы должны знать, что они работают». .

Ранее Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты. Речь идет о ракете Hwasong-12, которую власти КНДР также испытывали в 2017 году. Она пролетела около 800 километров с высотой 2000 километров и упала за пределами исключительной зоны Японии. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз. Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Глава ЛНР рассказал об обученных ЦРУ украинских партизанах
Направлявшийся в Москву самолет остановили при взлете
Ведущий BBC узнал о братьях и сестре спустя 20 лет
Раскрыта дата весенней презентации Apple
В Египте нашли гробницу с десятками мумий
Совет подруги принес женщине 11 миллионов рублей
В российском регионе школьников перевели на онлайн-обучение из-за COVID-19
Названа причина не следить за порядком в сданной в аренду квартире
КНДР показала запуск ракеты из космоса
Глава ЛНР назвал последствия войны в Донбассе для Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter