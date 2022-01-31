Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты

КНДР подтвердила, что успешно провела испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Запуск в сторону Японского моря состоялся 30 января. Уточняется, что ракета пролетела около 800 километров, максимальная высота составила 2000 километров. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз. Это седьмой запуск с начала 2022 года.

Как отмечает агентство, данная демонстрация вызывает опасения, что Северная Корея действительно отменит мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. С соответствующим заявлением Пхеньян выступил 20 января.

Из-за новых испытаний Южная Корея и Япония решили созвать советы по национальной безопасности. Пентагон заявил, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США.

