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Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты

Yonhap: КНДР подтвердила запуск баллистической ракеты средней дальности 30 января

Фото: Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

КНДР подтвердила, что успешно провела испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Запуск в сторону Японского моря состоялся 30 января. Уточняется, что ракета пролетела около 800 километров, максимальная высота составила 2000 километров. Скорость ракеты превысила скорость звука в 16 раз. Это седьмой запуск с начала 2022 года.

Как отмечает агентство, данная демонстрация вызывает опасения, что Северная Корея действительно отменит мораторий на ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. С соответствующим заявлением Пхеньян выступил 20 января.

Из-за новых испытаний Южная Корея и Япония решили созвать советы по национальной безопасности. Пентагон заявил, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США.

Ксения Назарова
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