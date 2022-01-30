Южная Корея и Япония решили созвать советы после испытания новой ракеты в КНДР

Южная Корея и Япония решили созвать советы по национальной безопасности из-за испытаний новой ракеты в КНДР, пишет РИА Новости.

В Сеуле заседание впервые за год проведет президент Мун Джэин, а в Токио после последних ракетных испытаний Пхеньяна сформировался кризисный штаб, при этом Совбез не собирался.

По данным агентства Yonhap, Южная Корея и Япония допустили пуск КНДР ракеты средней дальности.

В воскресенье, 30 января, стало известно, что ракета КНДР пролетела 800 километров и упала за пределами исключительной зоны Японии. По некоторым данным, ракета могла подняться на высоту двух тысяч километров. Сообщалось, что Северная Корея произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо.

Это уже седьмое испытание вооружений КНДР за январь. До этого страна провела испытания крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты «земля-земля» 25 и 27 января соответственно.