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Раскрыты подробности запуска ракеты КНДР

Ракета КНДР пролетела 800 километров и упала за пределами исключительной зоны Японии

Фото: Joe Skipper / Reuters

Вероятная ракета КНДР пролетела 800 километров с максимальной высотой две тысячи километров и упала за пределами исключительной зоны Японии, раскрыли подробности в японском кабмине. О запуске пишет РИА Новости.

Также сообщается, что Северная Корея произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо.

О запуске ракеты стало известно ранее. Береговая охрана Японии сообщила, что КНДР, предположительно, произвела запуск баллистической ракеты.

Это уже седьмое испытание вооружений КНДР в этом году. По данным издания Yonhap, во время одного из испытаний, Северная Корея протестировала работу крылатой ракеты большой дальности и управляемой ракеты «земля-земля» 25 и 27 января соответственно. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях. Кроме того, Пхеньян пообещал «продолжить разработку мощных боеголовок».

Марина Совина
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