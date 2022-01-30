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США прокомментировали запуск ракеты КНДР

Пентагон заявил, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для США

Фото: Thom Baur / Reuters

Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в ходе телефонного разговора прокомментировали запуск ракеты КНДР, пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Киодо».

Также указывается, что стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выработки подхода в этой области, взаимодействуя с властями Республики Корея.

Кроме того, в Пентагоне заявили, что ракетный запуск Северной Кореи не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников. «Мы будем продолжать следить за ситуацией», — говорится в заявлении Пентагона.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и Япония решили созвать советы по национальной безопасности из-за испытаний новой ракеты в КНДР. В Сеуле заседание впервые за год проведет президент Мун Джэин, а в Токио после последних ракетных испытаний Пхеньяна сформировался кризисный штаб, при этом Совбез не собирался.

В воскресенье, 30 января, стало известно, что ракета КНДР пролетела 800 километров и упала за пределами исключительной зоны Японии. По некоторым данным, ракета могла подняться на высоту двух тысяч километров. Сообщалось, что Северная Корея произвела пуск одной предположительно баллистической ракеты в сторону Японского моря из района северокорейской провинции Чагандо.

Марина Совина
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