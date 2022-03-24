Нарышкин порассуждал о «чудо-богатырях» и «тоталитарно-либеральных режимах»

Сергей Нарышкин сравнил российских военных на Украине с суворовскими «чудо-богатырями»

Российские военные в ходе специальной операции на Украине честно и до конца исполняют свой долг, как это делали их предки. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР), глава Российского исторического общества Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По его словам, российские военные находятся на переднем крае борьбы с неонацизмом, «выпестованным западными тоталитарно-либеральными режимами». Они, как и все россияне, не согласятся с тем, что «кто-то за океаном решил отвести России место на обочине всемирной истории», поделился рассуждениями Нарышкин.

Он подчеркнул, что русский солдат всегда встает на защиту Родины, обороняет ее от врага. Глава СВР сравнил российских военнослужащих с дружинниками Александра Невского, «чудо-богатырями» Александра Суворова, героями-панфиловцами и добавил, что их мужество и отвага прокладывают России дорогу в историческое будущее.

Ранее Нарышкин заявил, что в данный момент решается судьба России и ее будущее место в мире. По его словам, необходимо помнить, что главным фактором развития страны и стержнем ее тысячелетней истории «был и остается суверенитет — право самостоятельно, свободно и осознанно определять свою судьбу». Он является гарантией благополучия и достоинства граждан, подчеркнул директор СВР.