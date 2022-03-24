Китай призвал США объяснить свои военные биологические разработки за рубежом

В Минобороны Китая призвали США объяснить сообществу цель военных биологических программ

Официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь призвал Вашингтон объяснить мировому сообществу цель военных биологических программ в США и за их пределами, а также согласиться на проведение многосторонней инспекции. Его слова приводитТАСС.

«Призываем США занять открытую, прозрачную и ответственную позицию, серьезно отнестись к озабоченности мирового сообщества», — сказал представитель Минобороны. Он призвал действительным образом выполнить свои обязательства по международным конвенциям, дать исчерпывающие объяснения по поводу осуществляемых ими внутри страны и за рубежом военных биологических программ, а также дать согласие на их многостороннюю проверку.

Цянь подчеркнул, что Китай всегда выступал за полный запрет биологического оружия, уничтожение таких арсеналов и недопущение разработок в этой сфере. «США задолжали миру четкие объяснения по этому поводу», — напомнил он.

6 марта председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины. Минобороны России раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США.