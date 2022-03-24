Акции Renault упали в цене после приостановки работы в России

Акции Renault подешевели более чем на три процента на торгах 24 марта

Акции французского автопроизводителя Renault подешевели более чем на три процента в ходе торгов 24 марта, свидетельствуют данные биржи.

К моменту написания новости цена достигала 22,53 евро за акцию, падение составляло 2,23 процента.

Бумаги упали в цене после появления новостей о том, что концерн приостанавливает работу в России. С соответствующим объявлением 23 марта выступила сама компания. Там уточнили, что деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена.

Комментируя перспективы доли в «АвтоВАЗе», французская компания указала, что «оценивает доступные варианты» с учетом интересов 45 тысяч своих сотрудников в России.