Российские следователи проверят ситуацию с сотрудниками «Росатома» на Украине

Бастрыкин поручил установить, почему сотрудники «Росатома» не вернулись с Украины в Россию

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку в связи с тем, что несколько сотрудников «Росатома» не смогли вернуться в Россию с Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, четверых специалистов направили на Ровенскую АЭС (Ровненская область) в соответствии с контрактными обязательствами. Однако с 23 февраля они не могут покинуть территорию Украины и вернуться на родину.

Как уточнил Бастрыкин, при наличии достаточных оснований по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против латвийских должностных лиц, принявших решение о задержании русскоязычного блогера Кирилла Федорова в Риге. Как пояснили в СК РФ, задержание Федорова — грубейшее нарушение прав человека, которое свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвии.