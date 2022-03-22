Против принявших решение о задержании блогера в Латвии возбудили дело

СК РФ возбудил дело против тех, кто принял решение о задержании блогера Федорова в Риге

Председатель Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против латвийских должностных лиц, принявших решение о задержании русскоязычного блогера Кирилла Федорова в Риге. Об этом сообщается на сайте комитета.

Как пояснили в СК РФ, задержание Федорова является грубейшим нарушением основополагающих прав человека и свидетельствует об ограничении свободы слова в Латвии. Дело возбуждено по статье 299 УК РФ («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела»).

Отмечается, что российские следователи примут меры для установления тех, кто принял незаконное решение о привлечении блогера к уголовной ответственности.

Автора русскоязычного YouTube-канала по военной тематике «История оружия» Кирилла Федорова арестовали 21 марта. Обозреватель не скрывал своих пророссийских взглядов и публиковал разборы хода спецоперации на Украине. Блогер решил эмигрировать в Россию, но перед отъездом его задержали.