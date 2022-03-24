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На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора

Генпрокуратура Украины возбудила уголовные дела против 161 члена Совета Федерации

Фото: РИА Новости

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовные дела о посягательстве на территориальную целостность страны против 161 члена Совета Федерации России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Ирины Венедиктовой.

По ее словам, украинские власти пошли на такой шаг из-за поддержки сенаторами решения о признании Донецкой и Луганской народных республик. Следствие будет собирать доказательства в рамках «магистрального дела об агрессии со стороны Российской Федерации».

«Прокуроры офиса генпрокурора совместно со следователями СБУ сообщили им о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», — заявила Венедиктова.

Также она пояснила, что в рамках дела обвинение будет изучать и другие факты посягательства на украинский суверенитет. В частности, прокуратура изучит факты ратификации сенаторами Договора о дружбе между Россией и ДНР, ЛНР, а также одобрения ими военной операции.

Ранее Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила обвинения генеральному директору российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Поводом стали его высказывания о сети и публичное одобрение боевых действий на территории республики.

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Алевтина Запольская
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