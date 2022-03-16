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На Украине предъявили обвинения Рогозину

Генпрокурор Украины сообщила о предъявлении заочного обвинения Дмитрию Рогозину

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

На Украине заочно предъявили обвинения генеральному директору российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину. Об этом сообщила генеральный прокурор республики Ирина Венедиктова, сообщает ТАСС.

Генпрокурор объяснила, что причиной для предъявления обвинений стали высказывания Рогозина о ситуации на Украине, которые власти республики сочли не соответствующими действительности и вредоносными.

Венедиктова отметила, что украинская прокуратура, в частности, увидела в действиях гендиректора «Роскосмоса» состав преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и частью второй статьи 437 («Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны») Уголовного кодекса Украины.

Она добавила, что прокуроры решили временно ограничить права Рогозина на свободу передвижения до появления дальнейших судебных приказов. В чем именно будут заключаться подобные санкции Киева, Венедиктова не уточнила.

Ранее украинский суд заочно арестовал главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян. Соответствующее решение было принято после того, как офис генерального прокурора Украины предъявил журналистке обвинение из-за ее высказываний о Донбассе.

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Георгий Нестеров
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