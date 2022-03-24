Президент Сербии назвал обвинения Запада в адрес России глупыми и постыдными

Вучич назвал обвинения Запада в адрес РФ глупыми и напомнил о бомбандировке НАТО в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич назвал обвинения Запада в адрес России на фоне спецоперации на Украине глупыми и постыдными, напомнив о бомбардировке НАТО в Сербии в 1999 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Сербский лидер отметил, что альянс не сможет вернуть жизни «16 сотрудников радио и телевидения Сербии, жизни 82 детей, гражданских жертв, военных и полицейских, которые не совершили агрессию на какую-либо страну».

«Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы», — заявил Вучич.

Президент напомнил слова бывшего главы МИД ФРГ Йозефа Фишера о предотвращении нового Освенцима. «Поэтому так глупо, когда они сегодня обвиняют Россию из-за агрессии на Украину, а кто-то им напомнит, что они творили то же самое и еще хуже», — сказал Вучич.