Лукашенко заявил об украинских шпионах в Белоруссии под видом дипломатов

Лукашенко рассказал, что в Белоруссии под дипломатическим прикрытием были шпионы с Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране действовали 12 украинских шпионов, находившихся под видом дипломатов. Его слова передает БЕЛТА.

«Их вон хватает. От международных этих шпионов… Целая кодла, даже в нашей Украине там. Мы же их видели — 12 человек. Ездите, смотрите. Нет, надо было шпионить, еще и пакостить в Беларуси. Ну вот сейчас выкинули», — высказался Лукашенко, добавив, что они «сидели» в Белоруссии под дипломатическим прикрытием.

Он также назвал их «украинскими подкрышниками».

Ранее Лукашенко заявлял, что Россия предложила Украине «превратиться» в Белоруссию «с определенными нюансами» — не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать РФ.