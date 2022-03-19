Лукашенко предложил Украине «превратиться» в Белоруссию

Лукашенко заявил, что Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия

Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По словам политика, Россия предложила Украине «превратиться» в Белоруссию «с определенными нюансами». «Она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских», — пояснил он.

Ранее Лукашенко назвал условие прекращения огня на Украине. По его словам, это будет возможно после того, как вырабатываемый в ходе переговоров Москвы и Киева договор будет парафирован (предварительно подписан инициалами лиц, участвовавших в выработке документа).

