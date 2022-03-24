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Пропавшего в российском регионе подростка нашли мертвым

Пропавший в Грачевском округе Ставрополья 15-летний подросток найден мертвым

Фото: Shutterstock

Пропавшего в Грачевском округе Ставрополья 15-летнего подростка нашли мертвым. Об этом в четверг, 24 марта, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Российский школьник пропал 22 марта. Известно, что ночью он вышел из дома в селе Тугулук и не вернулся. Его тело без признаков насильственной смерти нашли в нескольких километрах от животноводческой фермы недалеко от села Казинка Шпаковского округа.

Это уже второй случай за неделю, когда школьника в этом российском регионе находят мертвым. Так, 21 марта стало известно, что в Ставропольском крае обнаружили тело 12-летнего подростка. Он ушел днем на прогулку с одноклассницей, но так и не встретился с ней. Вечером мать мальчика обратилась в полицию.

Волонтеры и полицейские искали его сутки и нашли в лесополосе с ножевыми ранениями.

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Евгения Куликова
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