В России передумали продавать элитные квартиры

В марте 2022 года в России стали разрывать сделки по продаже элитной недвижимости

В марте 2022 года на вторичном рынке элитной недвижимости владельцы квартир стали снимать объекты с продажи. Количество лотов снизилось на 20 процентов относительно показателя февраля. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на экспертов.

Россияне стали разрывать сделки на разных этапах, передумав продавать квартиры. По данным организации Association of Real Estate Agencies (AREA), на данный момент на вторичном рынке продается около пяти тысяч лотов — на 20 процентов меньше, чем в феврале 2022 года. В Knight Frank уточнили, что с января объем предложения снизился на шесть процентов. Часть квартир в новостройках также стали снимать с продажи, а застройщики отложили вывод новых объектов на рынок.

Ситуацию на рынке эксперты объяснили неопределенностью. «Сейчас у многих клиентов, кто задумывался о продаже элитной недвижимости, возникает вопрос: "А что делать с полученными средствами?"» — объяснила директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова. Владельцы квартир опасаются, что не смогут приобрести новые объекты из-за нехватки предложения.

Некоторые собственники не отказываются от продажи. Однако они значительно поднимают цены на квартиры или выставляют их в валюте, не фиксируя определенную отметку курса.

Ранее аналитики компании Skolkovo Realty заметили, что в феврале 2022 года жители Москвы заинтересовались дорогим жильем. За месяц число запросов на приобретение объектов в этом сегменте выросло на девять процентов. Однако значение оказалось ниже, чем в аналогичный период 2021 года.