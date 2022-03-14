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Москвичи заинтересовались дорогим жильем

В компании Skolkovo Realty отметили рост спроса на элитную недвижимость в Москве

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В феврале 2022 года жители Москвы заинтересовались дорогим жильем. Рост спроса на элитную недвижимость в столице отметили аналитики компании Skolkovo Realty, пишет «Российская газета».

По оценкам специалистов, за месяц число запросов на приобретение объектов в этом сегменте выросло на девять процентов. Однако этот показатель ниже, чем в аналогичный период в 2021 году — тогда желающих приобрести дорогостоящее жилье было в полтора раза больше.

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Согласно данным Skolkovo Realty, в марте 2022 года на первичном и вторичном рынке Москвы выставлено на продажу более 80 тысяч объектов недвижимости — на 10 процентов меньше, чем в декабре 2021-го. При этом, как указывают аналитики, объектов стоимостью выше 300 миллионов рублей стало на 40 процентов больше.

В феврале специалисты агентства VSN Realty заявили, что объем предложения элитного жилья в Москве достиг минимума за семь лет — ранее подобный показатель фиксировали в 2015 году. Причиной динамики эксперты назвали высокий спрос вместе с уменьшением предложения — количество экспонируемых лотов в премиальных проектах сократилось на 40 процентов в сравнении с показателями четвертого квартала 2020 года.

Нина Ташевская
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