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В Москве почти закончилось дорогое жилье

Объем предложения дорогого жилья в Москве в 2021 году достиг минимума за семь лет

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В 2021 году на рынке недвижимости Москвы почти закончилось дорогое жилье — объем предложения в указанном сегменте достиг рекордного минимума за последние семь лет. Об этом говорится в материалах агентства VSN Realty, которые есть в распоряжении «Ленты.ру».

Подобный показатель фиксировали в 2015 году. Причиной динамики назвали высокий спрос вместе с уменьшением предложения — количество экспонируемых лотов в премиальных проектах сократилось на 40 процентов в сравнении с показателями четвертого квартала 2020 года.

Что касается элитного и deluxe сегментов, количество лотов к концу 2021 года увеличилось на 55 процентов. По данным экспертов, в 2021 году на рынок вышли новые проекты, однако суммарный объем предложения сократился — на 18 процентов в количестве квадратных метров и на 24 процента в лотах.

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Эксперты отметили, что сокращение числа доступных вариантов влияет и на покупателей, и на продавцов жилья. «Сокращение объемов в экспозиции повышает конкуренцию не только для тех, строит, но и для тех, кто покупает. Сроки реализации проектов становятся рекордными, для небольших проектов они могут быть теперь менее года», — отметила генеральный директор агентства Яна Глазунова.

Ранее агентство Savills заявило, что на рынке загородной недвижимости Подмосковья в высокобюджетном сегменте зафиксировали дефицит предложения — количество элитных объектов за 2021 год сократилось на 40 процентов. Причиной подобной динамики назвали повышенный спрос при отсутствии новых объектов на рынке.

Нина Ташевская
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