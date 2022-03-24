В России предложили установить эталонные цены на стройматериалы

«Известия»: ВЦНСП предложил установить в России эталонные цены на стройматериалы

Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил установить в России эталонные цены на стройматериалы для госстроек. Инициатива направлена премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом в четверг, 24 марта, пишут «Известия».

Как пояснил изданию председатель ВЦНСП Александр Моор, организация предлагает создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою, который «будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек».

Согласно задумке, Единый федеральный центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства стройматериалов, плюсовать к ней расходы на логистику в определенный регион и прибавлять к этой сумме 20–25 процентов чистой прибыли, а участники рынка будут ориентироваться на установленные цены. Кроме того, эталонные цены необходимо регулярно индексировать — в зависимости от инфляции.

Также Моор допустил, что для создания центра можно в том числе использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в России иностранных компаний, например IKEA и OBI. Глава комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов считает, что создание механизма, предотвращающего необоснованный рост цен, назрело давно. Оно позволит, в частности, поддержать стройотрасль «в меняющихся экономических условиях». Однако, «как это будет работать, покажет практика», — заключил Гарипов.

В правительстве изданию сообщили, что предложение поступило в аппарат кабмина и направлено для проработки в установленном порядке в Минстрой.

Ранее правительство утвердило второй антикризисный пакет для помощи строительной отрасли. Срок предоставления участков под строительство сократится — в отдельных случаях правительство готово предоставить земельные участки без торгов. При этом договоры аренды государственного и муниципального имущества можно будет продлить без торгов. Предлагается ускорить оформление разрешительной документации на строительство — не менее чем на полгода. Чтобы защитить права дольщиков, банки будут продлевать действие эскроу-счетов, если ввод объекта задерживается.