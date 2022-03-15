В правительстве рассказали о новых мерах по спасению строек от катастрофы

Вице-премьер Хуснуллин заявил, что правительство утвердило меры поддержки стройотрасли

Правительство утвердило второй антикризисный пакет для помощи строительной отрасли. О новых мерах по спасению строек от катастрофы рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин, соответствующий текст опубликован на сайте правительства.

Срок предоставления участков под строительство сократится — в отдельных случаях правительство готово предоставить земельные участки без торгов. «Наша задача — как можно быстрее вовлечь в гражданский оборот наибольшее количество земельных участков для строительства значимых для граждан объектов инфраструктуры», — заявил Хуснуллин и добавил, что договоры аренды государственного и муниципального имущества можно будет продлить без торгов.

Также предусмотрено послабление при оплате штрафов за просроченные коммунальные платежи. Предлагается ускорить оформление разрешительной документации на строительство — не менее чем на полгода. Реализовать это решение можно за счет одновременного рассмотрения изменений в генплан, правил землепользования и застройки и проектов планировок территорий.

Госрегистратор больше не будет повторно проверять права на землю и соблюдение требований к ограничению использования земли после того, как было получено разрешение на ввод объекта. Чтобы защитить права дольщиков, банки будут продлевать действие эскроу-счетов, если ввод объекта задерживается. «Это социальная мера, которая позволит застройщикам хоть и с задержкой, но завершить строительство своих объектов и не допустить появления недостроя», — объяснил вице-премьер.

О подготовке правительством плана по предотвращению обвала стройрынка Хуснуллин заявил 1 марта. Тогда вице-премьер сообщил, что антикризисные меры будут включать в себя поддержку жилищного строительства и сокращение инвестиционного строительного цикла, а также вопросы ценообразования и поставок стройматериалов,