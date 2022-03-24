Медведев заявил о конце однополярного мира

Зампред Совбеза Медведев заявил, что однополярный мир закончился и США не хозяева планеты

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев дал большое интервью РИА Новости и RT. В нем он прокомментировал действия Запада по отношении к России на фоне ситуации на Украине.

Зампред Совбеза прокомментировал специальную операцию России на Украине и высказался о русофобии. В частности, он заявил о конце однополярного мира. По его мнению, господство США в мире закончилось.

«Однополярному миру пришел конец. Американцы больше не являются хозяевами планеты Земля», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил о намерении США разрушить Россию. По его мнению, это было целью Штатов на протяжении последних 30 лет. В течение этого времени американские власти заявляли, что Россия является врагом страны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).