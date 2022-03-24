В Новосибирске пройдет фольклорный всероссийский форум

Всероссийский форум «Живая традиция в Сибири» пройдет в Новосибирске с 29 апреля по 1 мая

В Новосибирске с 29 апреля по 1 мая пройдет XIV всероссийский форум «Живая традиция в Сибири». Об этом сообщается на странице Российского фольклорного союза.

В рамках мероприятия будут организованы сценические показы, презентации народных проектов, творческие лаборатории, встречи-концерты, выставка-ярмарка народных ремесел, дефиле в традиционных костюмах и концерты. Для посетителей также откроются выездные площадки и мастер-классы по народным играм и молодецким забавам.

Кроме того, запланированы гала-концерт форума «Красная горка» и празднование 30-летия Центра русского боевого искусства «Русский щит». В форуме примут участие специалисты в области традиционной народной культуры, фольклорно-этнографические коллективы и исполнители из разных регионов России.

Организаторами форума выступили Министерство культуры Новосибирской области, Российский фольклорный союз и Центр боевого искусства «Русский щит».

Ранее в марте сообщалось, что в Нижегородском кремле покажут выставку старинных костюмов народов Поволжья, которые хранились в фондах более 100 лет. В выставке примут участие Российский этнографический музей, Русский музей и два московских музея, открытие запланировано на июль 2022 года.