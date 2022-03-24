Турчак рассказал о пенсиях жителей освобожденных территорий Донбасса

Секретарь генсовета ЕР Турчак рассказал о пенсиях жителей освобожденных городов Донбасса

Пенсии жителей освобожденных территорий Донбасса будут установлены, исходя из стажа, но пока назначаются минимальные, заявил секретарь генсовета партии «Единая Россия» (ЕР) Андрей Турчак, пишет РИА Новости.

Он посетил пункт временного размещения эвакуированных людей, который находится в поселке Володарское в Донецкой народной республике (ДНР). «В пунктах создаются все условия. Дети везде ходят в школу. Кто готов остаться, чтобы у вас не было никаких сомнений: Россия здесь навсегда», — добавил он.

Секретарь генсовета ответил на вопрос одной из эвакуированных жительниц Мариуполя о том, кто восстановит город. Он уточнил, что после завершения спецоперации Россия готова восстановить населенный пункт. «Россия будет все восстанавливать. Сейчас надо закончить операцию. И сразу и строители, и все навалимся — и все сделаем. Все восстановим», — подчеркнул он.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что министерству обороны удалось добиться обмена захваченными военнослужащими с Украиной.