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Дания пообещала вновь поставить оружие на Украину

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила о готовности вновь поставить оружие на Украину
Метте Фредериксен

Метте Фредериксен. Фото: Michele Tantussi / Reuters

Власти Дании готовы вновь поставить на Украину партию оружия, однако пока не станут делиться подробностями на этот счет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.

Она отметила, что у королевства есть желание помочь Украине, и пообещала отправить вооружение после того, как страна согласует этот вопрос с союзниками.

При этом Фредериксен отказалась раскрыть содержание новой партии. «Мы не можем быть открытыми из соображений безопасности», — объяснила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал у стран-членов НАТО выделить каждый свой сотый танк и самолет для поддержки украинской армии. Он подчеркнул, что сейчас Киев остро нуждается в «неограниченной военной помощи».

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Алевтина Запольская
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