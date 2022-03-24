Дания пообещала вновь поставить оружие на Украину

Премьер-министр Дании Фредериксен заявила о готовности вновь поставить оружие на Украину

Власти Дании готовы вновь поставить на Украину партию оружия, однако пока не станут делиться подробностями на этот счет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Метте Фредериксен.

Она отметила, что у королевства есть желание помочь Украине, и пообещала отправить вооружение после того, как страна согласует этот вопрос с союзниками.

При этом Фредериксен отказалась раскрыть содержание новой партии. «Мы не можем быть открытыми из соображений безопасности», — объяснила она.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал у стран-членов НАТО выделить каждый свой сотый танк и самолет для поддержки украинской армии. Он подчеркнул, что сейчас Киев остро нуждается в «неограниченной военной помощи».