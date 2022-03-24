Вильфанд пообещал части россиян возвращение холодов

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд заявил, что в Московский регион вернется холод и снег

В Московский регион в ближайшие дни вернутся холода, погода будет около уровня климатической нормы. Понижение среднесуточных температур пообещал части россиян научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

По его словам, в воскресенье, 28 марта, и в понедельник, 29 марта, ожидаются осадки в виде снега. Весна в столичный регион пришла рано — синоптики фиксировали температуры выше нормы на шесть-семь градусов, подчеркнул метеоролог.

Он заявил, что температурный фон в Москве и области соответствует середине апреля — погода опережает норму на 20 дней.

«Не бывает такого дня или часа, когда можно было бы сказать, что все: отныне весна и теплая погода. Мы же в умеренных широтах, поэтому обязательно такие волнообразные процессы будут, и возвращение холодов. Мы с детства знаем, что это противостояние зимних процессов, летних. Поэтому будет еще все — и похолодание, и понижение», — подытожил Вильфанд.

Ранее специалист сообщил, что в июне и июле 2022 года во многих российских регионах ожидается теплая погода с температурой около или выше нормы. Низких температур летом не ожидается, добавил синоптик.